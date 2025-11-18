BIST 10.729
DOLAR 42,34
EURO 49,04
ALTIN 5.537,99
HABER /  GÜNCEL

Adli Tıp'tan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama

Adli Tıp'tan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama

Adli Tıp Kurumu: Böcek ailesi otelde kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabilir. Öncelikli bulgu kimyasal madde zehirlenmesi. Gıda zehirlenmesi neticesinde vefat etmeleri düşük ihtimal.

Abone ol

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örneklerinin inceleneceği açıklandı.

Adli Tıp Kurumun ön raporunda, Böcek ailesinin konakladığı oteldeki 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı duyuruldu.

Çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in otopsilerinde mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bir bulgunun izlenmediği açıklandı.

Anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek'e ait otopside ise midede kızarıklık, kanama ve ince bağırsakta kanlı içeriğin tespit edildiği ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nın ön raporunda, öncelikli olarak zehirlenmenin oteldeki ortamdan kaynaklı olduğu açıklandı. Gıda zehirlenmesi ihtimalinin ise düşük olasılıklı olduğu ifade edildi.

Böcek ailesinin kesin ölüm nedenleri yapılacak incelemeler sonucu belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı
Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı
Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi
Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi
15 Kasım'da başladı! 5 bin 859 lira cezası var
15 Kasım'da başladı! 5 bin 859 lira cezası var
Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!
Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Kütahya'da voleybol maçında fenalaşan okul müdürü yaşamını yitirdi
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz