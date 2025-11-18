Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Selman, görüşme sonrası, "ABD'ye 1 trilyon dolar yatırım yapacağız" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Salman, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Selman ve Trump, törenin ardından baş başa görüşme için Oval Ofis’e geçti. Görüşme sonrası Trump ile Selman basın toplantısı düzenledi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesi hakkında gelen bir soruya, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın bundan haberi yoktu" dedi.

Trump, "Ülkemiz hiç böylesine güçlü bir konumda olmamıştı. Biz gümrük vergilerini kullanıyoruz. Tarihte görülmemiş kadar çok fabrika inşaatı sürmekte. 600 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Dostunuz olduğum için bu rakam 1 trilyon doları bulabilir. Suudiler en az 600 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yeni istihdam anlamına geliyor. İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırma konusunda birlikte çalıştık." açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN AÇIKLAMASI

Trump, "Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı ve dedi ki, ‘Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur’ dedi. İkisi ve diğer bazılarının da desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi." dedi.

ABD'YE 1 TRİLYON DOLAR YATIRIM

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "büyük bir hata" olduğunu söyledi.

Selman, "90 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Bugün dünya tarihi için çok önemli bir tarih. Sizin yaptıklarına inancımız var. Dünya için çok büyük şeyler yapıyorsunuz. Yaklaşık 1 trilyon dolara yakın anlaşmalar yapacağız." açıklamalarında bulundu.