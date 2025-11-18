Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için ülke Portekiz'den ilginç bir yorum geldi.

Beşiktaş ile anlaşmazlık yaşayan ve idmanlara çıkmayan Rafa Silva hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz basınının en büyük gündem maddesi haline gelen yıldız futbolcunun ülkesine geri dönüşü hakkında dikkat çeken bir yorum yapıldı.

CNN Portugal yorumcusu Dani, Beşiktaş için “olabilecek en kötü şeyin” Rafa Silva’yı mutsuz bir şekilde takımda tutmak olduğunu söyledi. Ancak kanat oyuncusunun yalnızca maaşını düşürmesi halinde Benfica’ya geri dönebileceğini de ifade etti.

Dani Rafa Silva ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rafa şu anda İstanbul’da tam bir memnuniyetsizlik içinde. Beşiktaş gibi iddialı bir kulüp, onun kalibresinde bir oyuncunun isteksizce antrenman yapmasına veya soyunma odasını olumsuz etkilemesine izin veremez. Bu, takımda bir zehir yaratır sezon boyu puan kayıplarına ve uyumsuzluğa yol açar. En iyi çözüm, dostane bir ayrılık, onu şimdi bırakmak, belki Benfica’ya... Ve karşılığında adil bir tazminat almak. Mutsuz bir Rafa’yı tutmak, adeta bir saatli bomba taşımak gibi olur. Performans vermez, diğer oyuncuları da demotive eder ve daha fazla kriz doğurur.”

Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi, 32 yaşındaki yıldızın artık önceki performansını sergileyemediğini düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini ve ayrılığa onay verilmesi hâlinde kontrattaki tüm haklarından feragat edeceğini duyurmuştu.