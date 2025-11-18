BIST 10.729
DOLAR 42,34
EURO 49,04
ALTIN 5.537,99
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"

Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için ülke Portekiz'den ilginç bir yorum geldi.

Abone ol

Beşiktaş ile anlaşmazlık yaşayan ve idmanlara çıkmayan Rafa Silva hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz basınının en büyük gündem maddesi haline gelen yıldız futbolcunun ülkesine geri dönüşü hakkında dikkat çeken bir yorum yapıldı.

CNN Portugal yorumcusu Dani, Beşiktaş için “olabilecek en kötü şeyin” Rafa Silva’yı mutsuz bir şekilde takımda tutmak olduğunu söyledi. Ancak kanat oyuncusunun yalnızca maaşını düşürmesi halinde Benfica’ya geri dönebileceğini de ifade etti.

Dani Rafa Silva ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rafa şu anda İstanbul’da tam bir memnuniyetsizlik içinde. Beşiktaş gibi iddialı bir kulüp, onun kalibresinde bir oyuncunun isteksizce antrenman yapmasına veya soyunma odasını olumsuz etkilemesine izin veremez. Bu, takımda bir zehir yaratır sezon boyu puan kayıplarına ve uyumsuzluğa yol açar. En iyi çözüm, dostane bir ayrılık, onu şimdi bırakmak, belki Benfica’ya... Ve karşılığında adil bir tazminat almak. Mutsuz bir Rafa’yı tutmak, adeta bir saatli bomba taşımak gibi olur. Performans vermez, diğer oyuncuları da demotive eder ve daha fazla kriz doğurur.”

Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi, 32 yaşındaki yıldızın artık önceki performansını sergileyemediğini düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini ve ayrılığa onay verilmesi hâlinde kontrattaki tüm haklarından feragat edeceğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a acı veda
Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a acı veda
Dünya Kupası'na bilet alanlar ABD vize görüşmelerinde ilk sıraya alınıyor
Dünya Kupası'na bilet alanlar ABD vize görüşmelerinde ilk sıraya alınıyor
Adli Tıp'tan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama
Adli Tıp'tan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama
Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı
Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı
Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi
Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi
15 Kasım'da başladı! 5 bin 859 lira cezası var
15 Kasım'da başladı! 5 bin 859 lira cezası var
Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!
Bakanlık duyurdu: Şile'de 21 mahalle karantinaya alındı!
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı