Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği uyarısında bulunarak Avrupa'nın kendi dijital yeteneklerini geliştireceğini belirtti.

Abone ol

Merz, başkent Berlin'de düzenlenen "Fransız-Alman Dijital Zirvesi"ndeki konuşmasında, ABD'nin hakim olduğu dijital dünyada Avrupa'nın güçlü rol oynamasını savundu.

Avrupa'nın kendi dijital yeteneklerini geliştireceğini ve kamunun giderek daha fazla Avrupa ürünlerini kullanacağını söyleyen Merz, "Şu anda dünyada, siyasi ve ekonomik güç merkezlerinde tanık olduğumuz yapısal değişimler, dijital alanda hızlı önlemler alınmasını gerektiriyor. ABD ve Çin gibi iki büyük güç, aynı zamanda iki dijital süper gücün teknolojik liderlik için rekabet ettiği sistemik bir rekabete tanık oluyoruz. Avrupa, bu alanı onlara bırakmamalıdır." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı dijital zirvede, Merz, geleceğin sorularının ağırlıklı olarak dijital alanda karara bağlanacağını ve bunun için ABD ve Çin’in teknolojik liderlik için rekabet ettiğini dile getirdi.

Merz, büyük ABD'li bulut bilişim sağlayıcılarında yaşanan aksaklıkları ve Çin’den çip tedarikindeki darboğazları işaret ederek “Bu aksaklıklar, hem Çin'e hem de ABD'ye olan dijital teknolojilere bağımlılığımızı gösteriyor." dedi.

Avrupa’nın bulut ve çip teknolojisinde arayı kapatması gerektiğini vurgulayan Merz, bunun yapay zeka ve kuantum teknolojisinden bulut bilişim ve mikroelektroniğe kadar kilit teknolojiler için özellikle geçerli olduğunu vurguladı.

Merz, Avrupa'nın “dijital egemenliği siyasi olarak düzenleyemeyeceğine” dikkati çekerek bunun iş dünyası, akademi ve sivil toplum ile şekillendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alman hükümetinin, Avrupa dijital sağlayıcılarının ana müşterisi olacağını ve ABD şirketlerinin yazılımlarını değiştireceğini belirten Merz, “Çünkü hükümet, kriz zamanlarında bile işini güvenilir şekilde yürütebilmelidir.” ifadesini kullandı.

Merz, Almanya ve Fransa'nın Avrupa merkezli dijital hizmetlerin tedariki için "ortak kriterler" geliştirmeyi planladığını duyurdu.