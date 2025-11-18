BIST 10.729
Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a acı veda

Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar, İstanbul’da düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı 13 Kasım'da kaza kırıma uğrayarak düştü.

Senj kenti yakınlarında ulaşılan uçağın enkazında pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğu öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARIYLA TAZİYERİ KABUL ETTİ

Şehit Bahar için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaş, tören mangası tarafından camiye getirildi. Ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Törene; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda OGM personeli ve vatandaş katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Helallik alınmasının ardından İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy cenaze namazını kıldırdı.

Şehit pilot Hasan Bahar’ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu ve Edirnekapı Şehitliğinde dualarla toprağa verildi.

