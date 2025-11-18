Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi. Ayrıca küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,80 azaldı.

Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle 90 bin doların altına inerek nisandan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saatte yaklaşık yüzde 4,80 azalarak 3 trilyon 80 milyar dolara geriledi.

BITCOIN BİR GÜNDE YÜZDE 5,9 AZALDI

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Böylece Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 15,3 oldu.

DONALD TRUMP ÖNCESİ

Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 6,44 değer kaybederek 2 bin 980 dolar seviyesine geriledi.

ENDİŞE KRİPTO YATIRIMCILARINI TEDİRGİN EDİYOR

Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların ve piyasalardaki değerlemelere ilişkin endişelerin artmasının kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

100 BİN DOLAR ALTI PSİKOLOJİK EŞİK

Makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini aktaran analistler, Bitcoin'in fiyatında 100 bin dolar seviyesinin altında kalıcı düşüşün yatırımcılar üzerinde psikolojik etkisi olduğunu kaydetti.

Analistler, gelecek ay Fed'in faiz indirimi olasılığını yeniden değerlendirmesi ve pay piyasalarında son zamanlardaki teknoloji hisselerinde yüksek değerleme ile düşüş görülmesinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını da belirtti.

Fed'in aralıkta faiz indirme olasılığının şu anda yüzde 50'nin altında olduğunu hatırlatan analistler, kripto piyasalarının Bitcoin'de psikolojik destek seviyesinin (100 bin dolar) geçildikten sonra düşüşünü sürdürdüğünü ifade etti.

Bu arada kripto piyasasında geçen ayın başında satış dalgası 19 milyar dolardan fazla likidasyona yol açmış ve Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.

Öte yandan borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

BITCOIN YIL BAŞINDAN BU YANA ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARI SİLDİ

ABD'de süregelen ekonomik belirsizlikler ve Fed'e yönelik azalan faiz indirimi tahminleri kripto varlıklara ilgiyi azaltırken Bitcoin fiyatı, 89 bin 300 dolara kadar inerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi.