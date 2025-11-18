Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı

İnternet altyapı sağlayıcısı Cloudflare ağlarında yaşanan ve olağan dışı trafik artışından kaynaklandığı belirtilen teknik arıza; X, ChatGPT ve Shopify gibi dünyanın en büyük dijital platformlarına erişimi kesti.

Küresel internet ekosisteminin en kritik altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare, dünya genelinde büyük çaplı bir hizmet kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Yaşanan bu teknik kriz, milyonlarca kullanıcının günlük olarak başvurduğu dev web sitelerini ve dijital servisleri bir anda çevrimdışı duruma düşürdü.

Kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren favori uygulamalarına ve web sitelerine girmeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaştılar.

Sorunun kaynağının, internet trafiğinin önemli bir bölümünü yöneten Cloudflare sistemlerindeki bir aksaklık olduğu kısa sürede anlaşıldı.

SORUN DÜNYA GENELİNDE: DEV PLATFORMLARA ERİŞİM KESİLDİ

Kesintileri takip eden platform Downdetector verilerine göre, teknoloji dünyasının en büyük oyuncuları bu krizden doğrudan etkilendi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ve e-ticaret devi Shopify, erişim sorunu yaşayan başlıca platformlar arasında yer aldı.

Yapay zeka dünyasının lider isimleri de kesintiden nasibini aldı. OpenAI’nin popüler sohbet robotu ChatGPT ve Anthropic’in geliştirdiği Claude, kullanıcılarına hizmet veremez hale geldi.

Ayrıca Donald Trump’ın sosyal medya girişimi Truth Social ve iş arama motoru Indeed gibi platformlarda da ciddi erişim problemleri rapor edildi.

OpenAI, resmi durum sayfasında yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından biriyle ilgili olduğunu doğruladı.

Şirket, hem ChatGPT hem de kısa video uygulaması Sora’nın bu teknik aksaklıktan etkilendiğini belirtti.

CLOUDFLARE AÇIKLADI: "ALIŞILMADIK TRAFİK ARTIŞI"

Krizin patlak vermesinin ardından gözlerin çevrildiği Cloudflare cephesinden ilk resmi açıklama geldi. Bir şirket sözcüsü, hizmetlerinden birinde "alışılmadık bir trafik artışı" gözlemlediklerini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, bu beklenmedik trafik yoğunluğu şirketin ağından geçen bazı veri paketlerinde hatalara yol açtı. Sözcü, bu olağandışı artışın temel nedenini henüz tam olarak bilmediklerini itiraf etti.

Şirket yetkilileri, tüm trafiğin yeniden hatasız bir şekilde hizmet vermesini sağlamak için ekiplerin var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Cloudflare yazılımı, bugün dünya çapındaki birçok işletme tarafından kullanılmakta ve küresel web trafiğinin yaklaşık yüzde 20'sinin yönetilmesini sağlamakta.

Şirket, web sitelerinin hızlı çalışmasını sağlamanın yanı sıra siber güvenlik konusunda da kritik bir rol üstleniyor.

Özellikle kötü niyetli aktörlerin bir web sitesini çalışamaz hale getirmek için aşırı trafik yüklemesi yaptığı "dağıtılmış hizmet reddi" (DDoS) saldırılarına karşı Cloudflare kalkan görevi görüyor.

Ancak yaşanan bu son kesinti, şirketin piyasa değerini de olumsuz etkiledi ve Cloudflare hisseleri borsada yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

CLOUDFLARE KESİNTİSİ: NELER YAŞANDI

Bugün dünya genelinde birçok internet sitesine erişimde sorun yaşandı. Bunun nedeni, internetteki trafiğin önemli bir bölümünü yöneten Cloudflare adlı şirketin teknik bir arıza yaşamasıydı.

Cloudflare’deki bu problem olunca, onun altyapısını kullanan büyük siteler de bir süreliğine çalışamaz hale geldi.

X (Twitter), ChatGPT, Shopify, Claude, Truth Social ve Indeed gibi milyonlarca kişinin kullandığı platformlar bu arızadan etkilendi. Kullanıcılar bu sitelere girmeye çalıştığında hata mesajları gördü.

Cloudflare, yaptığı açıklamada sistemlerinde alışılmadık derecede yüksek trafik olduğunu ve bunun bazı veri akışlarında hatalara yol açtığını söyledi. Bu yoğunluğun neden kaynaklandığı ise henüz tam olarak bilinmiyor.

CLOUDFLARE NEDİR

Cloudflare, internet sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan bir hizmettir.

Bir siteye girmek istediğinizde, isteğiniz çoğu zaman önce Cloudflare’in sistemlerinden geçer. Cloudflare, sitenin yavaşlamasını önler, gereksiz trafiği filtreler ve kötü amaçlı saldırılara karşı koruma sağlar.

Bu nedenle dünya genelinde çok büyük ve çok ziyaret edilen web siteleri Cloudflare’i kullanır.