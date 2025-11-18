BIST 10.729
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi konuştu. Zelenskiy, "Erdoğan ile Ukrayna'da adil bir barışın nasıl sağlanabileceğini görüşeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek amacıyla yürütülen diplomasi trafiği kapsamında yarın (19 Kasım) Türkiye’ye geleceğini açıkladı. 

Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülüyor. 

Ziyaretin, Ukrayna ile Türkiye arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor

