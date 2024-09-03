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Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın geçici transferi için görüşmelere başladığı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

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Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı. Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

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