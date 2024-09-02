BIST 10.110
DOLAR 33,89
EURO 37,54
ALTIN 2.723,45
HABER /  SPOR

Beşiktaş'tan Joao Mario bombası!

Beşiktaş'tan Joao Mario bombası!

Beşiktaş'ın, Benfica'nın yıldızı Joao Mario ile anlaştığı ve oyuncunun yarın Türkiye'ye gelip 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Beşiktaş, Portekizli futbolcu için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abone ol

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Benfica'nın yıldız futbolcusu Joao Mario ile anlaştığı ileri sürüldü.

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; Joao Mario yarın Türkiye'ye gidecek ve Beşiktaş ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 milyon Euro bonservis

Haberde iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı bazı küçük pürüzlerin ise önümüzdeki saatlerde halledileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

51 maçta 9 gol, 4 asist

31 yaşındaki futbolcu geçen sezon forma giydiği 51 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Ismael Jakobs'u açıkladı
Galatasaray Ismael Jakobs'u açıkladı
İngiltere'den silah ambargosu! İsrail'den yanıt geldi
İngiltere'den silah ambargosu! İsrail'den yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'OVP' açıklaması! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'OVP' açıklaması! Tarih belli oldu
TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Şok! Erzurum Valisi hafız çıktı! Sözcü'nün olay manşeti!
Şok! Erzurum Valisi hafız çıktı! Sözcü'nün olay manşeti!
Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu
Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması
Usta sanatçı Kamuran Yarkın hayatını kaybetti
Usta sanatçı Kamuran Yarkın hayatını kaybetti
Victor Osimhen Galatasaray'da!
Victor Osimhen Galatasaray'da!
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı
Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı
THY'den, İzlanda'ya acil iniş yapılan New York uçuşuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
THY'den, İzlanda'ya acil iniş yapılan New York uçuşuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama