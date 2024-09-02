Beşiktaş'tan Joao Mario bombası!

Beşiktaş'ın, Benfica'nın yıldızı Joao Mario ile anlaştığı ve oyuncunun yarın Türkiye'ye gelip 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Beşiktaş, Portekizli futbolcu için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Benfica'nın yıldız futbolcusu Joao Mario ile anlaştığı ileri sürüldü.

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; Joao Mario yarın Türkiye'ye gidecek ve Beşiktaş ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 milyon Euro bonservis

Haberde iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı bazı küçük pürüzlerin ise önümüzdeki saatlerde halledileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

51 maçta 9 gol, 4 asist

31 yaşındaki futbolcu geçen sezon forma giydiği 51 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.