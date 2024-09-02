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Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı

Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı

Gazeteci Ece Üner, Halk TV'ye transferinin ardından İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Program sonrasında Küçükkaya ile birlikte çektirdiği fotoğrafı X hesabında paylaşan Üner, heyecan ve mutluluğunu dile getirdi.

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Geçtiğimiz ay Halk TV'ye transfer olan deneyimli gazeteci Ece Üner, bugün Halk TV ekranlarında Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu.

Program sonunda Ece Üner, İsmail Küçükkaya ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya platformu X hesabında paylaştı.

Paylaşımında, "Sevgili @KucukkayaIsmail ya konuk oldum çok heyecanlı ve mutluyum. Umarım şahane seyircisiyle bu kocaman aileye layık olurum." ifadelerini kullandı. Ece Üner'in Halk TV'ye transferi sonrasında yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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