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İSKİ duyurdu! 15 saatlik su kesintisi olacak kovaları doldurun

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İSKİ duyurdu! 15 saatlik su kesintisi olacak kovaları doldurun

Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.

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