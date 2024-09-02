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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

 UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre üç takımın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

 1. hafta

25 Eylül Çarşamba:

22.00 Galatasaray-PAOK

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

22.00 Ajax-Beşiktaş

2. hafta

3 Ekim Perşembe:

19.45 RFS-Galatasaray

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

22.00 Twente-Fenerbahçe

3. hafta

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş


 4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

7 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

 5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

 6. hafta

11 Aralık Çarşamba:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

12 Aralık Perşembe:

20.45 Malmö-Galatasaray

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

7. hafta

21 Ocak 2025 Salı:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

 8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Ajax-Galatasaray

23.00 Midtjylland-Fenerbahçe

23.00 Twente-Beşiktaş

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