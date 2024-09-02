Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre üç takımın "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

1. hafta

25 Eylül Çarşamba:

22.00 Galatasaray-PAOK

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

22.00 Ajax-Beşiktaş

2. hafta

3 Ekim Perşembe:

19.45 RFS-Galatasaray

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

22.00 Twente-Fenerbahçe

3. hafta

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş



4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

7 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

6. hafta

11 Aralık Çarşamba:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

12 Aralık Perşembe:

20.45 Malmö-Galatasaray

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

7. hafta

21 Ocak 2025 Salı:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Ajax-Galatasaray

23.00 Midtjylland-Fenerbahçe

23.00 Twente-Beşiktaş