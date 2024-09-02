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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in gözaltındaki amcası adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in gözaltındaki amcası adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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