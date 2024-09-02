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18 yaşındaki Mete nerede? 5 gündür haber yok!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
18 yaşındaki Mete nerede? 5 gündür haber yok!

Batman'da yaşayan kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor.Baba Samet Basmacı, oğlunu 5 gündür aradıklarını ve halen haber alamadıklarını söyledi.

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Batman'da yaşayan 18 yaşındaki Mete Basmacı'nın, 29 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin başlattığı, Basmacı'yı arama çalışması sürüyor.

Baba Samet Basmacı, oğlunu 5 gündür aradıklarını ve evladından halen haber alamadıklarını söyledi.

Emniyete kayıp başvurusu yaptıklarını aktaran Basmacı, oğlunun bir an önce bulunması temennisini dile getirdi.

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