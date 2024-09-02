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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar! Devamsızlık, kitap fiyatları, okul kayıtları...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar! Devamsızlık, kitap fiyatları, okul kayıtları...

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den çok önemli açıklamalar geldi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklamalar geldi. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi yapacağız .Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok" dedi.

Tekin "Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin şöyle devam etti:

-Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok.

-Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.

-Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz.

- (Türkiye'deki Fransız okulları) '6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz.

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