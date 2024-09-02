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Müge Anlı: Narin'in anne ve babası stüdyoda olacaktı ama...

Müge Anlı: Narin'in anne ve babası stüdyoda olacaktı ama...

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu bugün başladı. Ünlü sunucu Müge Anlı, “Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı" dedi. Anlı, olayla ilgili gelişmeleri izleyiciler ile paylaşacağını bildirdi.

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Hafta içi her gün 10:00 ile 13:00 arasında ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu bugün başladı. Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Müge Anlı’nın bu konuyu programa taşıyıp taşımayacağı merak konusu oldu.

Ünlü sunucu Anlı, yayın öncesi ATV’de Kahvaltı Haberleri’ne konuk oldu. Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu. Açıklamasında ise şunları söyledi:

“Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım.”

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