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Samsun'da alkollü sürücü dehşeti! Galerinin önündeki araçlar kullanılamaz hale geldi

Samsun'da alkollü sürücü dehşeti! Galerinin önündeki araçlar kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 5 araca ve elektrik trafosuna çarparak duran otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

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Samsun-Sinop kara yolu Kavak Pınar Mahallesi mevkisinde Cengizhan K'nin (29) kullandığı 55 AFP 865 plakalı otomobil, önce T.Y'ye ait oto galerinin önündeki 5 araca, ardından yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpıp orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yola savrulan araç parçaları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, YEDAŞ ekipleri ise elektrik akımını kesti.

Ehliyetine el konulan sürücü emniyete götürüldü, araç ise yediemin otoparkına çekildi.

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