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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıda flaş gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıda flaş gelişme!

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin iki şüpheliden biri yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartıştığını ve saldırıya uğradığını belirledi.

Aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit eden polis, İşçimen'e hakaret eden T.T.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.T.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis diğer şüpheliyi arıyor.

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