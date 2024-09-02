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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratacak iddia! ''Yazıklar olsun size..."

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası Ahmet Çakar'dan olay yaratacak iddia! ''Yazıklar olsun size..."

Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle birlikte Trendyol Süper Lig’de yoluna kayıpsız devam etti. Mücadele sonrası yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 27. dakikada Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi. Kartal bu galibiyetle birlikte Süper Lig’de 3 galibiyet elde ederek topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

Kartal, ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor’u 2-0, ikinci hafta müsabakasında ise Dolmabahçe’de Antalyaspor’u 4-2’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş 1 haftayı bay geçmişti.

"Yazıklar olsun size"

Mücadele sonrası konuşan Ahmet Çakar, "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu. Yazıklar olsun size." dedi.

"Beşiktaş hakemle kazanmıştır"

Sözlerine devam eden Çakar, "Bu gece Beşiktaş, Sivasspor maçını hakemle kazanmıştır. Bu söylediğimin arkasındayım." açıklamasında bulundu. Ahmet Çakar'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

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