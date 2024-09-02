BIST 9.953
DOLAR 34,04
EURO 37,70
ALTIN 2.732,91
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Azerbaycan'daki Milli Meclis seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin "kardeş" Azerbaycan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Okullarda uyum haftası! İlk zil bugün çalıyor
Okullarda uyum haftası! İlk zil bugün çalıyor
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıda flaş gelişme!
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıda flaş gelişme!
Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi
Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi
İzmir’de vahşet! Taksi şoförünü öldürüp market çalışanını ağır yaraladı
İzmir’de vahşet! Taksi şoförünü öldürüp market çalışanını ağır yaraladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya geldi
Polisleri taşıyan araç kontrolü kaybetti: 14 polis yaralı
Polisleri taşıyan araç kontrolü kaybetti: 14 polis yaralı
Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
Samsunspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Çok kuvvetli geliyor...
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Çok kuvvetli geliyor...
Başkent'te feci ölüm! Asansör boşluğuna düştü...
Başkent'te feci ölüm! Asansör boşluğuna düştü...
Beşiktaş Sivasspor maçında hata yapmadı: 2-0!
Beşiktaş Sivasspor maçında hata yapmadı: 2-0!
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı!
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı!
Fırat nehrine giren genç boğuldu
Fırat nehrine giren genç boğuldu