DMM'den "Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiasını yalanladı.

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İletişim Başkanlığı Dezanformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiası doğru değildir." denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'a turistik amaçlı gelen H.L.T. isimli maktulün saldırıya uğraması ile ilgili iddialar provokasyon amaçlıdır.

Yapılan incelemeler neticesinde, H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile "kadınlara yan bakma" mevzusundan kavga ettiği belirlenmiştir.

Mekanın güvenlik görevlisi U.Y.'nin 3 turisti darp ederek mekanın dışına çıkardığı, o sırada H.O.'nun masadan aldığı bıçakla otel dışına çıkan maktul H.L.T.'yi 2 yerinden yaraladığı tespit edilmiştir.

Yaralanan H.L.T. hayatını kaybederken, şüpheli H.O., ağabeyi Z.O. ve güvenlik görevlisi U.Y.'nin olay yerinden firar ettikleri tespit etmiştir.

Konu ile ilgili çalışmalar ivedilikle devam etmektedir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme amaçlı provokasyonlara itibar etmeyiniz.