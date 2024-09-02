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Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu.

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Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan iki kişinin kimliklerinin Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A. olduğunu belirlendi.

Baba ve kızının cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacak.

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan otomobilin de Ü.A'ya ait olduğu belirlendi.

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