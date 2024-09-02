Opel'den eylül ayı kampanyası

Opel Türkiye, eylül ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları ve çevrim içi rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunarken, hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ'lere özel imkan sağlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, eylülde de binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sunuyor.

Yenilenen yüzüyle birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla; Opel Corsa Elektrik ise 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediyle; Opel Astra Elektrik ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın çok yönlü ve pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden Crossland, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuldu. Markanın sıra dışı hatları, "Opel Vizör"ü ve "Pure Panel" kokpitiyle öne çıkan modeli Mokka, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi; Mokka Elektrik de 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile Opel bayilerinde müşterilerini bekliyor.

Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

"Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor.

Opel'in çok yönlü yenilenen hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

İnce düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira, yeni Vivaro ve yeni Movano modelleri ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.