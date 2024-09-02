Teğmenlere soruşturma iddiası! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıç çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Gazeteci Müyesser Yıldız, tartışmaların hedefindeki teğmenlere soruşturma başlatıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, "Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara MSB'den jet cevap geldi. Bakanlık iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.