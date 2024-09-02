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Saçlarının ardından protez koluna kavuşan küçük Sinem, ilk kez annesine sarıldı

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Saçlarının ardından protez koluna kavuşan küçük Sinem, ilk kez annesine sarıldı

Konya'da 3 aylıkken evde çıkan yangında kollarını kaybeden ve vücudunun büyük bölümü yanan 9 yaşındaki Sinem Tezcan, İzmir'de sağ koluna takılan protezin ardından ilk kez annesine sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Saçlarının ardından protez koluna kavuşan küçük Sinem, ilk kez annesine sarıldı

Ereğli ilçesinde doğan Sinem'in, 2015 yılında, evdeki koltuğun sobadan kaynaklı alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı.

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Saçlarının ardından protez koluna kavuşan küçük Sinem, ilk kez annesine sarıldı

Sinem Tezcan önce Konya'da, sonrasında Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden Tezcan, tedavi sürecinin ardından evine döndü.

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Saçlarının ardından protez koluna kavuşan küçük Sinem, ilk kez annesine sarıldı

İlkokul eğitimini evinde almaya başlayan Sinem, kolları olmadığı için ayaklarıyla yazı yazmaya ve resim yapmaya başladı.

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Saçlarının ardından protez koluna kavuşan küçük Sinem, ilk kez annesine sarıldı

Öğretmeni Ferhunde Harman'ın, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İzmir'deki Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin Kirazlı sayesinde Sinem'in yanan saçlarının yerine peruk takıldı.

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