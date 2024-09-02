BIST 10.073
DOLAR 33,93
EURO 37,60
ALTIN 2.725,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da inşaat iskelesi çöktü! 3 işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da inşaat iskelesi çöktü! 3 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi sonucu dış cephe mantolaması yapan 3 işçi hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Törekent Mahallesi'nde bir sitenin apartman inşaatının 12. katında dış cephe mantolaması yapan kardeşler Çetin Buru (39) ile Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) bulundukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Volkan ve Çetin Buru adlı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı Çamlı'yı kabul etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı Çamlı'yı kabul etti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar pisti pas geçti!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar pisti pas geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu
Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu
Teğmenlere soruşturma iddiası! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Teğmenlere soruşturma iddiası! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Zonguldak'ta otobüsle kamyon çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Zonguldak'ta otobüsle kamyon çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Opel'den eylül ayı kampanyası
Opel'den eylül ayı kampanyası
İSKİ duyurdu! 15 saatlik su kesintisi olacak kovaları doldurun
İSKİ duyurdu! 15 saatlik su kesintisi olacak kovaları doldurun
18 yaşındaki Mete nerede? 5 gündür haber yok!
18 yaşındaki Mete nerede? 5 gündür haber yok!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Balkanlar'ın en iyi binicileri İstanbul'da yarışacak
Balkanlar'ın en iyi binicileri İstanbul'da yarışacak