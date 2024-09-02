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Şok! Erzurum Valisi hafız çıktı! Sözcü'nün olay manşeti!

Sözcü Gazetesi, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yaptıkları gösteriyi manşetine taşıdı ve gazetenin geçmişteki tutumunu koruduğunu gösterdi. Ayrıca Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının yıl dönümüne ilişkin mesajı da Sözcü'nün gündeminde yer aldı. Bu konuları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Perde Arkası" programında değerlendirdi.

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Sözcü Gazetesi'nin manşetleri, yıllar geçse de gazetenin tutumunun değişmediğini gösterdi. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak kılıçlarını çektiği görüntüler tartışılmaya devam ederken, resmi törenden sonra mezun teğmenler, töreni geleneksel "kılıç çatma" ile tamamladı. Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Ebru Eroğlu, arkadaşlarına subay yeminini ettirdi. Bu olay, Sözcü'nün manşetinde geniş yer bulurken, gazetenin geçmişte Sırrı Sakık'ın "Mustafa Kemal'in itlerisiniz!" sözlerini görmezden gelmiş olması da hatırlatıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 148. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj da Sözcü'nün gündeminde yer aldı.

Tüm bu konuları, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Perde Arkası" programında değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın ilgili yayınını izlemek için tıklayın

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