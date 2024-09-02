Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu

Çorum'da Mustafa A. (31), metruk bir evde tabancayla oynarken kendini bacağından vurdu. Yaralanan Mustafa A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Çorum'da tabancayla oynarken kendini vuran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa A. (31) Yaydiğin köyü yakınlarındaki metruk evde tabancayla oynarken kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.