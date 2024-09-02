BIST 10.110
DOLAR 33,90
EURO 37,57
ALTIN 2.723,83
HABER /  GÜNCEL

Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu

Silahıyla oynayan kişi kendini vurdu

Çorum'da Mustafa A. (31), metruk bir evde tabancayla oynarken kendini bacağından vurdu. Yaralanan Mustafa A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Çorum'da tabancayla oynarken kendini vuran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa A. (31) Yaydiğin köyü yakınlarındaki metruk evde tabancayla oynarken kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması
Usta sanatçı Kamuran Yarkın hayatını kaybetti
Usta sanatçı Kamuran Yarkın hayatını kaybetti
Victor Osimhen Galatasaray'da!
Victor Osimhen Galatasaray'da!
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı
Ece Üner'den İsmail Küçükkaya ile birlikte 'Halk Tv' paylaşımı
THY'den, İzlanda'ya acil iniş yapılan New York uçuşuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
THY'den, İzlanda'ya acil iniş yapılan New York uçuşuyla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Samsun'da yaşlı adam, karısını keserle öldürdü
Samsun'da yaşlı adam, karısını keserle öldürdü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Ankara'da inşaat iskelesi çöktü! 3 işçi hayatını kaybetti
Ankara'da inşaat iskelesi çöktü! 3 işçi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı Çamlı'yı kabul etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı Çamlı'yı kabul etti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar pisti pas geçti!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar pisti pas geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır