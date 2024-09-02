Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve henüz bir isimle anlaşmadıklarını belirtti. Şenol Güneş başta olmak üzere birçok isimle görüştüklerini söyleyen Doğan, perşembe gününe kadar bir teknik direktör ile anlaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Açıklama yaptık dün, anlaşılan bir teknik adam yok. Teknik adamı Netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz."

"Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım."

"Şenol Güneş ile görüşmelerimiz sürüyor"

"Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil."

"Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."

"Fatih Tekke hayranıyım"

"Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım."

"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."

"Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı ve çarşamba günü olacak."