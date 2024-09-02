Victor Osimhen Galatasaray'da!

Galatasaray, Napoli'nin gözden çıkardığı Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 100 milyon euro piyasa değerine sahip olan Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olacak ve Galatasaray'ın kadro değeri 288 milyon euroya yükselecek.

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Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ve futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Osimhen, Türkiye'ye getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a katılacak.

100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu olan Osimhen, Galatasaray'da 1 sezon kiralık olarak forma giyecek.

25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Rekorlar kırılacak

Eğer 100 milyon € piyasa değerine sahip Victor Osimhen’in transferi gerçekleşirse, bu transfer birçok rekoru beraberinde getirecek. Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olacak ve bu transferle birlikte Galatasaray, Süper Lig’in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde edecek. Galatasaray’ın kadro değeri 288 milyon €’ya çıkacak.

Kulübüne dava açmıştı

Victor Osimhen’in mevcut sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor. Napoli’nin sosyal medya kanalında geçtiğimiz sezon Osimhen hakkında yapılan bir videonun ardından oyuncu, bu duruma tepki göstererek kulübüne dava açmıştı.

Dünyanınn en değerli 4. golcüsü

180 milyon euroluk değerleriyle Erling Haaaland ve Kylian Mbappe, dünyanın en değerli santrforları arasında ilk 2 sırada yer alıyor. Inter forması giyen Lautaro Martinez 110 milyon euroluk değeriyle 3, Osimhen ise 100 milyon euro ile 4. sırada.