TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, harekat sonucunda 20 terör hedefinin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil, Asos'ta terörist hedeflere yönelik hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedef imha edildi.

"İçlerinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu..."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." mesajı verildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."