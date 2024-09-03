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Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini belirledi

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini belirledi

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Benfica, transfer için Galatasaray'a yaklaşık 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve Kerem için 60 milyon Euro serbest kalma bedeli belirleyecek.

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Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'yla her konuda anlaşma sağladı.

Kerem'in Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzalaması ve Portekiz temsilcisinin bu transfer için, yaklaşık 11 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Öte yandan Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu için 60 milyon euro serbest kalma bedeli belirledi.

Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda 179 maça çıkan Kerem, bu süreçte 46 gol atarken 42 de asist yaptı.

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