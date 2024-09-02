Özgür Özel - Kılıçdaroğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Barış Yarkadaş açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Yarkadaş, CHP'li vekillerin tüzükle ilgili ön seçim ve süre sınırı taleplerini ve Kılıçdaroğlu'nun tüzük taslağını tam görmeden yorum yapmayacağını belirttiğini söyledi.

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tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında, Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili edindiği bilgileri paylaştı.

CHP'li vekillerin 2 isteği

Yarkadaş, CHP'de tüzük çalışmalarında milletvekillerinin ön seçimin hakim huzurunda yapılması ve vekillik için süre sınırının getirilmesini istediklerini belirttikten sonra Ankara'daki Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinde gündeme gelen konuları sıraladı.

Kılıçdaroğlu'nun tüzük tavrı

Yarkadaş "Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Seçimi tartışmalarının erken başlaması halinde partiye zarar vereceği konusu gündeme gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuyla ilgili bazı rahatsızlıklarını dile getirmiş." ifadeleriyle kritik görüşmeyi anlatırken tüzükle ilgili de Kılıçdaroğlu'nun tavrını açıkladı.

"Kemal Bey taslağı tam olarak görmeden bir öneride bulunmayacağını belirtmiş." diyen Yarkadaş, "Tüzük taslağı az konuşulmakla beraber daha çok yerel siyasetle ilgili değerlendirmeler yapılmış." dedi.