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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Şiddeti belli oldu

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Şiddeti belli oldu

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevrede kısa süreli paniğe yol açsa da herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 23.59'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi

Deprem çevre yerleşim yerlerinde de etkili oldu. Yöre sakinleri depremin etkisiyle kısa süreli korku ve panik yaşadı. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye ise yer verilmedi.

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