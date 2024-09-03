Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili adli tıp raporunda amcasının aracındaki DNA'nın, Narin'in ailesinin DNA'sıyla uyuştuğunu belirterek bu durumun kuvvetli bir şüphe yarattığını açıkladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesinin alındığını ve yayın yasağı getirildiğini söyleyen Tunç, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve Narin'in sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili, "Soruşturmanın gidişatıyla ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil. Adli Tıp'ın birtakım tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı ve amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe." dedi.

"Temennimiz Narin kızımıza sağ salim ulaşılabilmesi"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tunç, Güran'ın kaybolmasının herkesi derinden sarstığını, halen bulunamadığını anımsattı.

Güran'ın sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Tunç, "soruşturmanın selameti açısından" yayın yasağı alındığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesinin alındığını belirten Tunç, "Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerden yola çıkılarak tespitler yapıldı." dedi.

Narin'in ağabeyinin üzerinde yapılan inceleme sonucu gelen adli tıp raporunda, izlerin Narin'e ait olmadığına, kime ait olduğunun tespit edilemediğine ilişkin bir rapor verildiğini anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Sonrasında amcasıyla ilgili bir tutuklama kararı verildi. Orada tabii soruşturma devam ediyor. Bizim burada soruşturmanın gidişatıyla ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil. Adli Tıp'ın birtakım tespitleri var. DNA tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı. Ve o araçta, amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün sulh ceza hakimliği bir tutuklama kararı verdi. Neticede burada soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi önemli. Mahremiyet ilkesini de koruyarak bunu yapmak lazım. Dolayısıyla hep beraber soruşturmayı bekleyeceğiz ama asıl temennimiz Narin kızımıza sağ salim ulaşılabilmesi."