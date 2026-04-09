Vestel Mobilite ve Chint Power'dan stratejik işbirliği

Vestel Mobilite, global enerji çözümleri sağlayıcısı Chint Power ile batarya enerji depolama sistemleri alanında stratejik işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'da elektrikli araç şarj altyapısına yönelik projeler yürüten ve enerji depolama sistemlerine yatırım yapan Vestel Mobilite, işbirliği kapsamında Chint Power tarafından geliştirilen endüstriyel, ticari ve şebeke ölçekli batarya enerji depolama sistemlerini (EDS) Türkiye'de üretecek.

Söz konusu işbirliğiyle Chint Power, hem iç pazarda hem de yakın coğrafyalarda artan enerji depolama talebine Türkiye'nin yerli üretim gücüyle yanıt vermeyi hedefliyor.

Küresel pazarda faaliyet gösteren ve 5 üretim tesisi, 2 AR-GE merkezi, 255 teknik patent ile 400'ün üzerinde üretim ve 300'ün üzerinde test ekipmanına sahip olan Chint Power, BloombergNEF Tier-1 listesinde yer alan önemli bir "inverter" ve enerji depolama çözümleri sağlayıcısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Anlaşma kapsamında, Chint Power'ın ana ekipmanları kullanılarak Türkiye'de "orijinal ekipman üreticisi" (OEM) üretimi yapılması ve artan pazar talebinin yerli üretim gücüyle karşılanması hedefleniyor.

İşbirliği, şebeke ölçekli, ticari ve endüstriyel ile evsel enerji depolama sistemlerinin yanı sıra şarj istasyonlarını da kapsıyor.

Chint Power'ın küresel deneyimi ile Vestel Mobilite'nin mühendislik ve üretim gücünü birleştiren işbirliğiyle tüketicilere kaliteli ve güvenilir çözümler sunulması amaçlanıyor.

OEM üretim modeline geçiş

İstanbul'daki Solarex Fuarı'nda imzalanan anlaşmayla resmiyet kazanan işbirliği kapsamında Vestel Mobilite, yerli üretim altyapısını kullanarak Chint Power'ın enerji depolama sistemlerini Türkiye'de üretecek.

Üretim kabiliyetini dünya standartlarına taşıyan ve pazar ağını farklı coğrafyalara yayan Vestel Mobilite, işbirliğiyle Türkiye'nin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere yakın coğrafyalarda artan enerji depolama talebine de yanıt vermeyi hedefliyor.

Söz konusu işbirliği, Vestel Mobilite'nin kendi AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği enerji depolama sistemlerine ek olarak batarya alanında OEM üretim modeline geçişini de temsil ediyor.

Türkiye'de enerji depolama sistemlerine yönelik talebin hızla arttığı pazarda, özellikle depolamalı enerji santrallerine yönelik yüksek kaliteli çözümlere duyulan ihtiyacın bu işbirliğiyle karşılanması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji alanında uçtan uca çözümler sunan CHINT Grubu ise küresel pazarlarda ve Türkiye'de, güneş paneli, "inverter", enerji depolama sistemleri ve güneş enerjisi yatırımlarını kapsayan geniş ürün ve hizmet portföyüyle öne çıkıyor.

"Rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, enerji depolama sistemlerinin enerji dönüşümünün en kritik bileşenlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Yüksel, şirket olarak bu alanda geliştirdikleri çözümleri, işbirlikleriyle daha geniş pazarlara taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Chint Power ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, global ölçekte kabul görmüş enerji depolama sistemlerini Türkiye'de üretirken hem yerli pazarda hem de çevre coğrafyalarda artan talebe hızlı ve rekabetçi çözümler sunacağız. Üretim gücümüz, lojistik avantajımız ve mühendislik altyapımızla bu alanda önemli değer yaratacağımıza inanıyoruz."

Chint Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya da Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacın her geçen gün arttığını kaydetti.

Sahip oldukları küresel bilgi birikimi, teknoloji ve üretim gücünü Vestel Mobilite'nin yerli üretim kabiliyetiyle bir araya getirerek önemli bir sinerji oluşturduklarını aktaran Kaya, "İşbirliği kapsamında Türkiye'de gerçekleştireceğimiz üretim ile hem iç pazardaki artan talebe hızlı yanıt vermeyi hem de bölge ülkelere rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyoruz. Güçlerimizi birleştirdiğimiz bu değerli işbirliğinin ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.