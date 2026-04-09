40 gündür kapalıydı: Bahreyn hava sahasını uçuşlara yeniden açtı

Bahreyn, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından, 40 gündür kapalı olan hava sahasını yeniden uçuşlara açtı.

Bahreyn basını, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık İşleri Dairesi’nin, geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden uçuşlara açtığını duyurdu. Açıklamada, kararın bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda alınan tedbirlerin sona ermesi kapsamında verildiği belirtilerek, hava trafiğinin en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde sürdürüleceği kaydedildi.