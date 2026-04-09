İspanya Dışişleri Bakanı Albares, geçici ateşkesin Lübnansız gerçekçi olmadığını savundu

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Bakan Albares, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında yapılan geçici ateşkesi değerlendirdi.

Albares, ateşkesin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını içermemesinin akıl almaz olduğunu ve bu ülkeye yönelik saldırılar durmadığı sürece ateşkesin gerçekçi olmadığını belirtti.

"Lübnan'da yaşananlar, tüm insanlığın vicdanı için gerçek bir utanç kaynağıdır." diyen Albares, İsrail'in, Lübnan'daki saldırılarının başlangıcından bu yana en acımasız saldırısını, bir umut ışığı olarak gösterilen ateşkesin yürürlüğe girdiği gün yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Albares-Erakçi telefon görüşmesi

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile dün telefonda görüştüğünü aktaran Albares, İspanya'nın Pakistan'ın arabuluculuğunu desteklediğini, ateşkesin sağlamlaştırılması gerektiğini ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda kararlılık gösterilmesini ilettiğini dile getirdi.

Albares ayrıca İranlı mevkidaşından, herhangi bir uyruğa sahip herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişinin en kısa sürede garanti altına alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

