Hakan Kayaman, D&R’ın yeni genel müdürü oldu

Türkiye'nin önde gelen kültür, sanat, eğlence ve teknoloji perakende zinciri D&R'ın yeni genel müdürü Hakan Kayaman oldu.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Kayaman, iş hayatına Teknosa'da başladı. Kariyeri boyunca GittiGidiyor, Kliksa ve Gratis gibi perakende sektörünün önde gelen firmalarında önemli görevler üstlendi. Kategori yönetimi, pazarlama, e-ticaret, uluslararası iş geliştirme ve satış operasyonları gibi alanlarında uzman olan Kayaman, perakende sektöründe başarılı bir geçmişe sahip.

2019 tarihinden bu yana D&R Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve son olarak Temmuz 2025 tarihinden bu yana Genel Müdür pozisyonuna vekâlet eden Kayaman, Ocak itibarıyla D&R Genel Müdürü pozisyonuna atandı. 200'ü aşkın D&R mağazası ve dr.com.tr online kanalının yönetimine liderlik edecek olan Kayaman, şirketin hem fiziksel mağaza ağını güçlendirme hem de dijital platformlardaki varlığını artırma hedeflerine odaklanacak.