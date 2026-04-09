Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.
İstanbul istikametinde seyreden O.Ö. yönetimindeki 41 DP 106 plakalı tır, Ç.E.'nin kullandığı 41 ATZ 625 plakalı kamyonla çarpıştı. Yola savrulan tırın dorsesinden kaçmak isteyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç da kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşım bir süre sonra tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.