Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

İstanbul istikametinde seyreden O.Ö. yönetimindeki 41 DP 106 plakalı tır,  Ç.E.'nin kullandığı 41 ATZ 625 plakalı kamyonla çarpıştı. Yola savrulan tırın dorsesinden kaçmak isteyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşım bir süre sonra tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

