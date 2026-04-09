Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş 'kalıcı yükseliş' için kritik rakamı duyurdu
ABD-İran-İsrail arasındaki geçici ateşkes altın fiyatlarında yönü yukarı çevirdi. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altında bugün de yükseliş var. Çeyrek altın, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...
Güne yükselişle başlayan gram altın 0,30 artışla 6 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 540 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 725 dolardan işlem görüyor.
Hürmüz Boğazı'nda akışın tam normalleşmediğine ve jeopolitik risklerin fiyatlamalarda etkisini sürdürdüğüne işaret eden gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın fiyatlarına yönelik tahminlerini paylaştı. Memiş, ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olduğunu yeniden hatırlatan İslam Memiş, gram altın için 10 bin TL, gümüş onsu için ise 96 dolar hedeflerini yineledi. Memiş ons altının kalıcı yükselişler için 4.900 dolar seviyesini kırması gerektiğini belirtti.