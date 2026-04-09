Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş 'kalıcı yükseliş' için kritik rakamı duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın fiyatlarına yönelik tahminlerini paylaştı. Memiş, ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olduğunu yeniden hatırlatan İslam Memiş, gram altın için 10 bin TL, gümüş onsu için ise 96 dolar hedeflerini yineledi. Memiş ons altının kalıcı yükselişler için 4.900 dolar seviyesini kırması gerektiğini belirtti.