Bankalar harekete geçti! Benzin, motorin ve LPG'de 500 liraya varan indirim
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Fiyatı 90 liraya dayanan motorin, 63 lirayı aşan benzin ve 35 lirayı bulan otogaz alışverişleri için bankalar harekete geçti. Akaryakıt alışverişinde indirim sunan kredi kartları belli oldu.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş brent petrol fiyatını uçurdu bu da akaryakıta peş peşe zam gelmesine neden oldu. Geçici ateşkes ile fiyatlarda kısmi bir gerileme görülse de bir depo yakıt cep yakıyor. Haber7'de yer alan habere göre bankalar yaptıkları kampanyalar kapsamında akaryakıt alışverişinde 500 liraya kadar indirim sunuyor.
Garanti Bonus'la Petrol Ofisi'nden 4 seferde alınacak her bin 300 liralık akaryakıt karşılığında 350 liralık puan karta işlenecek.
TEB Bonus kartlarıyla Petrol Ofisi'nde yapılacak 4 kez bin 300 liralık akaryakıt alışverişine 400 lira puan veriliyor.
Şekerbank kartlarıyla Petrol Ofisi istasyonlarında tek seferde bin 300 lira ve üzeri dördüncü işleminizde 350 TL bonus veriliyor.