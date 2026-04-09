BIST 13.598
DOLAR 44,59
EURO 52,14
ALTIN 6.795,19
HABER /  DÜNYA

İran ordusundan yeni açıklama: ABD ile görüşmelerin başarısız olması durumunda...

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, müzakere sürecine temkinli yaklaştıklarını belirterek, görüşmelerin başarısızlığı halinde uzun süreli savaşa hazır olduklarını bildirdi.

Abone ol

Devlet televizyonunda konuşan Ekreminiya, askeri ve diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerinde, ateşkesin İran’ın tutumu sayesinde karşı tarafa kabul ettirildiğini bildirdi.

Ekreminiya, "İran, kararlı duruşuyla düşmanı ateşkesi kabul etmeye zorladı. Müzakerelerin temelini ve odağını İran’ın şartları oluşturuyor." ifadelerini kullanırken, buna rağmen sürece ilişkin temkinli bir yaklaşım sergilendiğini belirterek, "Görüşmelerin başarılı olmasını umuyoruz ancak başarısız olması durumunda uzun bir savaşa da hazırız." dedi.

"Önceki iki müzakere turunda da aynı tutumu sergilemiştir"

Karşı tarafa yönelik güvensizlik vurgusu yapan sözcü, 2015'teki nükleer anlaşma sürecine işaret ederek, "Düşman, nükleer anlaşma sürecinde güvenilir olmadığını göstermiştir. Önceki iki müzakere turunda da aynı tutumu sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın askeri hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden sözcü, “Gözlerimiz düşmanın üzerinde, parmağımız tetikte." ifadelerini kullandı.

Meclis'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret alınması için hazırladığı yasa tasarısına da değinen Ekreminiya, "Meclisin kararıyla Hürmüz Boğazı'nın kontrol altına alınması, bu savaşın İran'a ekonomik faydalar sağlayacak bir kazanımı olacaktır." dedi.

