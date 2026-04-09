Hizbullah lideri denmişti gerçek başka çıktı! Yeğeni öldürüldü

İsrail Ordusu Hizbullah Lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü iddia etmesinin ardından, haberi yalanlayarak Kasım'ın değil yeğeni Ali Yusuf Harshi'nin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İran'la yapılan ateşkesin Lübnan 'ı kapsamadığını söyleyen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Devlet haber ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yakın Abbassiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ortadoğu’da gerilim tırmanırken, İsrail ordusu Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu. Ordu daha sonra yaptıkları ikinci duyuruda ise bu iddiayı yalanlayarak Kasım'ın değil yeğeni ve danışmanı Ali Yusuf Harshi'nin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği yoğun hava bombardımanı sonrası ortaya atılan bu iddialar henüz Hizbullah ordusu tarafından doğrulanmadı.

9 Nisan sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah, kuzey İsrail'e roketler fırlattığını açıkladı. Hizbullah, yaptığı açıklamada, saldırının İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak yapıldığını ve İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Kongre üyesi Yassamin Ansari, Trump yönetimini Ortadoğu'da genişletilmiş bir ateşkes için baskı yapmaya çağırarak Lübnan'daki devam eden şiddetin çatışmayı derinleştirme ve insani kayıpları artırma riski taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Ansari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak, "Netanyahu'nun Beyrut ve diğer yerlerde yüzlerce sivili öldürdüğü korkunç bombalamalar derhal sona ermelidir" dedi.

HİZBULLAH LİDERİNİN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ

Reuters haber ajansı önce İsrail ordusunun Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak birkaç dakika sonra Reuters düzeltmeye giderek sadece Kasım'ın yeğeni ve sekreteri Harşi'nin öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak Hasan Nasrallah'tan sonra Hizbullah'ın lideri olduğu belirtilen Naim Kasım'ın yeğeninin hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi. Hizbullah'tan konuya dair bir açıklama ise henüz gelmedi.

İsrail ordusu, “Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın kişisel sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'yi etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

Reuters



