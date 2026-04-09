İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 343 bin sentetik hap ele geçirildi

Sultanbeyli ve Çekmeköy'de bir ev ve depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda 343 bin sentetik ecza hap ile uyuşturucu imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla narkotik madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

İstihbari ve saha çalışmalarının ardından Sultanbeyli ve Çekmeköy'deki bir ev ile depoya düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 343 bin sentetik ecza hap ile uyuşturucu imalatında kullanılan 3 makine ve çok sayıda boş kapsül ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan şüpheliye, adli kontrol tedbiri uygulandı.