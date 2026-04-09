Mazot 103 lira olacaktı! Mehmet Şimşek'in endişesi 'bu şok devam ederse...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalar yaptı. İran savaşı ile uçan motorin fiyatlarına değinen Mehmet Şimşek, "Eşel mobil devreye girmeseydi mazot 103 TL olacaktı. Fiyat artışını bütçeden sınırlandırdık." dedi. Mehmet Şimşek, İran savaşı için de "ateşkes bozulursa enflasyon yükselir" diye konuştu. Şimşek ateşkesin bozulması durumunda etkilerinden endişeli...

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İran savaşının yarattığı petrol krizine değinen Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

-"Şu anda yaşanan şok, ikinci dünya savaşı sonrası yaşanan en büyük şok.

-Özellikle Hürmüz Boğazı birçok temel, üretim, tedarik merkezi olması sebebiyle küresek ekonomiyi çok derinden etkiledi.

"NORMALE DÖNMESİ AYLAR ALACAK"

-Ateşkese varılmış olması memnuniyet verici fakat bu şekliyle bile dursa tedarik zincirindeki kırılmaların savaş öncesine dönüşü iyimser tahminle aylar alacak.



-Petrol şoku diye tanımlarsak, birçok ekonomi için de büyümenin aşağı yönlü düşünülmesini gerekecek bir şok ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bir maliyet boyutu var ve büyüme üzerinde de olumsuz etkileri var.

BU ŞOK DEVAM EDERSE...



-Eğer bu şok devam ederse, ateşkes bozulur ve tekrar petrol, doğalgaz, hammadde fiyatları yükselerek etkili olursa, büyümede düşüş enflasyonda yükseliş, küresel bir resesyon riskini de içerir.

-Ateşkes umarım sürdürülür, nihai bir anlaşma yapılır ve bu durumda da küresel ekonomideki bu beklentiler olumluya döner. Dün de gördüğümüz gibi ateşkesin devamı önemli olan. Bu fiyatlara hızlı bir şekilde yansır.

-Türkiye’de risk fiyatlaması dün çok çarpıcı şekilde indi. Bu şokun bölgede ve küresel olarak etkileri fiyatlanıyor. Risk iştahının tekrar dönme ihtimali var. Sağlanan ateşkes devam ederse etkiler geri çevrilemez olmayacak. Etkisi bu krizin yayılımına ve süresine bağlı.

SAVAŞ BEKLENENDEN UZUN SÜRDÜ

-Başlangıçta öngörülenden fazla oldu ancak 45 günün altında olması değerli. Başlangıçta bu savaşın birkaç hafta, sürebileceğini düşündük. Bir buçuk aya yakın sürede durdu. Öngörülerimizin çok dışına çıktı diyemem ama biz bir ay civarında düşünüyorduk tarafların açıkladığı hedefler doğrultusunda.

GEÇEN YIL RÜŞTÜMÜZÜ İSPAT ETTİK



-Bizim şokları yönetme kapasitemiz iyi. Biz geçen sene rüştümüzü ispat ettik. Geçen seneki savaş bugünkü gibi etkili olmadı ama o da etkiliydi. Ticaret savaşları da ciddi etki yarattı, zirai don da ciddi etkiler yarattı. Geçen sene program bütün bu şoklara karşı rüştünü ispat etti.

"TÜRKİYE DAHA İYİ"

-Bu coğrafyadan çok uzakta olan borsalardaki düşüşlere oranla ülkemizdeki borsa çok daha dayanıklı çıktı. Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans ortaya koydu. Savaşın olduğu bölgede olmamıza ve petrol ithalatçısı olmamıza rağmen etkileri sınırladıysak bu proaktif yaklaşımın sonucudur.

"MAZOT 103 TL OLACAKTI"

- Öncelikle bizim uyguladığımız bir program var ve önemli kazanımlarımız var. Eşel mobil sisteminin hizmete alınması da neyi önceliklendirdiğimizi gösteriyor.

-Benzin ve mazot gibi yükselişleri sınırlandırdık.

-Eşel mobil sistemini ortaya koymasak mazot 103 TL benzin ise 78 TL olacaktı. Halbuki şuan 64 TL.

"REZERVLERDE SORUN YOK"

-Yaklaşık 162 milyar dolarlık rezervimiz var. Rezerv yeterliliğinde geçmişten daha iyiyiz. Orada rezerv yeterliliğine yakınız. Rezervlerde şu anda bir sorun yok, rezervlerimiz güçlü. Swap hariç nette de artıdayız. Çok büyük ihtimalle geçmişte olduğu gibi Türkiye’den kaynaklı bir sorun olmadığı için Türkiye’nin makroekonomik temelleri sağlam olduğu için, bugün itibarıyla sağlıklı politikalar uygulandığı için fon akışı tersine çok hızlı dönüyor. Dün çok güçlü bir dönüş başladı.

Kriz öncesine göre rezervler 48.7 milyar dolar düşüş yaşandı. Bu rezerv düşüşünün yalnız 4’te 1’inden fazla altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Geçen seneye göre döviz talebi gerek yurt dışı yerleşikler açısından gerek firmalarımız açısından gerekse hanehalkı açısından daha mütevazı.

‘ALTIN REZERVİ ETKİLEDİ"

Altın fiyatı tabi rezervin üçte ikisinden fazlasını altında tuttuğumuz için aşağı yönlü hareketler olumsuz etkiliyor. Rezervlerdeki düşüşün %27’si altın fiyat hareketinden.