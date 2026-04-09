MHP, belediye başkanlarını Antalya'da kampa alacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli himayesinde belediye başkanlarının katılımıyla 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da "üretken belediyecilik" vizyonunun ele alınacağı kamp düzenleyeceklerini bildirdi.

MHP, belediye başkanlarını 17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya getirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde gerçekleştirilecek kampta, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı "Üretken Belediyecilik" vizyon belgesindeki 3 ana tema, 9 ilke ve 100 maddelik beyannamede yer alan başlıklara ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta belediyelerin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların, seçim döneminde verilen taahhütlerin ve gelecek planlamalarının ele alınacağını belirterek, "Belediye başkanlarımızın bu süre zarfında neleri gerçekleştirdikleri, taahhütlerinden neleri başardıkları önümüzdeki süreci nasıl planladıkları konusunda geri dönüşleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Kamp kapsamında belediye başkanlarından yazılı doküman ve dijital arşiv niteliğinde geri bildirim alınacağını aktaran Durmaz, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" başlıklarında sunumlar yapılacağını söyledi.

"Üretken belediyecilik vizyonunu değerlendireceğiz"

Toplantının rehberlik niteliği taşıyacağını vurgulayan Durmaz, "Türkiye'ye mal ettiğimiz üretken belediyecilik vizyonunu değerlendireceğiz. Yapılan çalışmaların kamuoyuyla sağlıklı şekilde paylaşılması konusunda belediye başkanlarımıza tembihlerimiz olacak." diye konuştu.

Belediyelerin, beşikten mezara kadar insan hayatının her evresinde var olan kurumlar olduğuna dikkati çeken Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu yoğun çalışmaları yaparken elbette insanın olduğu yerde hata da olabiliyor. Bu hataları asgariye düşürecek şekilde nelere dikkat etmeleri gerektiğini onlara tembihleyeceğiz. Nereden destek alıyoruz? Bugüne kadar yapılan denetimlerin raporlarını derli toplu bir şekilde, gerek mahalli idareler kontrolörleri, gerek mülki idare müfettişlerimiz gerekse de Sayıştay denetçilerimizin yaptığı denetimlerin sonucunda hangi hataların daha çok yapıldığına ya da hangi konulara daha çok dikkat edilmesi gerektiğine dair derli toplu bir sunum gerçekleştireceğiz."

Çok iş yapılan yerlerde hatalar olabileceğine değinen Durmaz, "Ama bu hatalar tekrarlayan hatalarsa orada artık başka bir şey düşünmek, kasıt aramak lazım. O nedenle biz arkadaşlarımıza yol gösterici bir rehberlik tarzında değerlendirme yapacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak

Belediyelerin finansman ihtiyacının da gündemde olacağını belirten Durmaz, iç ve dış kaynaklara erişim ile bu kaynakların verimli kullanımına ilişkin bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Afetlere dirençli şehirler ve kentsel dönüşüm konularının da ele alınacak özel başlıklar arasında yer aldığını aktaran Durmaz, "Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke. 6 Şubat depremleri bizi derinden etkiledi. Allah bir daha bu ülkeye öyle afetler yaşatmasın. Bundan sonra yapılacak yeni binalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği ve yeni şehirleşme anlayışının nasıl olması gerektiği hususunda sunum yapılacak. Hepsinin çok yararlı ve onlara yol gösterici mahiyette olacağını düşünüyoruz. Umut ederiz ki çok faydalanırlar." dedi.

Durmaz, kampa 217 belediye başkanının davet edildiğini belirterek, önemli bir mazereti olmayan tüm belediye başkanlarının toplantıya katılmasının beklendiğini ifade etti.

"Genel Başkanımız bu konularda son derece hassastır"

Belediye başkanlarının, şehrin emanetine, kamunun malına ve yetimin hakkına sahip çıkmasının temel sorumluluk olduğunu vurgulayan Durmaz, parti yönetiminin bu konuda tavizsiz bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu konularda istisnalar olabilir, hataya düşenler olabilir. Biz elbette herkesin çok dikkatli olmasını, aynı özeni göstermesini isteriz. Bu konuyu değerlendirirken genel merkez olarak nasıl yaklaştığımızın da çok önemli olduğunu süreç içerisinde yaşadık, öğrendik. Bütün Türkiye bilir ki, Genel Başkanımız bu konularda son derece hassastır ve asla müsamahası yoktur. Geçmişte bunun çok somut örnekleri de vardır. En ufak hakkında şaibe, iddia olan insanlara mevkisine, makamına bakmaksızın 'Aklanıp öyle gelin. Partimizde bu koşullarda birlikte yol yürüyemezsiniz.' demişizdir. Bunu defalarca yaptık. Ne zaman böyle bir örneğe rast gelsek tedbir aldık. Kamuoyu bunu çok iyi bilir. Belediye başkanlarımız olsun, meclis üyelerimiz olsun. Bugüne kadar da çok şükür belki de en az bu konuda firesi olan bir grupla yol yürüdük. Çünkü bizim müsamahamız yok. Bizim parti olarak kırmızı çizgilerimiz var."

"Yanılıp hataya düşen olursa da gereğini yaparız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sık sık dile getirdiği "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışının bütün kademelerde benimsendiğini vurgulayan Durmaz, Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Genel Başkan'ın kendilerine öğrettiği, belediye başkanlarına her toplantılarda söyledikleri, kırmızı çizgi olarak belirledikleri bazı hususlar olduğunu belirtti.

Durmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Devletin malına, yetimin hakkına asla el uzatmayacaksınız, uzattırmayacaksınız. Kendiniz yapmadığınız gibi başkalarına da fırsat vermeyeceksiniz. Kayıp kaçağı önleyeceksiniz. Kayıp kaçak sıfır olacak. Kamunun kaynağını insanımızın istifadesine sıfır kayıpla sunacaksınız ve o şehre değer katacaksınız. Bundan asla tavizimiz yok. İkincisi, şehrinizde bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu iki durumda belediye başkanlarımızla yollarımızı ayırmamız beş dakikayı geçmez. Bugüne kadar bunun örneklerini gösterdik. Arkadaşlarımız da bizi mahcup edecek hiçbir şeyin içinde olmadılar. Yanılıp hataya düşen olursa da gereğini yaparız. Genel Başkan'ımızın bize tembihi bu yöndedir her zaman."

Toplantının ilk gününde, giriş ve kabul programının yapılacağını, ardından bilgilendirme sunumlarının gerçekleştirileceğini aktaran Durmaz, ikinci gün belediye başkanlarından gelecek talep ve uyarı ile istekler ve önerileri not alacaklarını söyledi,

Durmaz, "Geri bildirimleri dikkate alarak telkin ve tavsiyelerde bulunacağız. İnşallah şehirlerimize değer katmaya devam edeceğiz." dedi.