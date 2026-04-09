Kuveyt Türk'ten bu yıl tarım sektörüne 100 milyar liralık fon hedefi

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, bu yıl tarım sektörüne 100 milyar lira finansman sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk'ün yetkilileri, 7-11 Nisan'da düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı'nda, tarım sektörüne özel finansman çözümlerini, dijital bankacılık uygulamalarını, ürün ve hizmetlerini çiftçilere anlatıyor.

Kuveyt Türk, mobilden müşteri olan çiftçilere ve esnaflara, 24 bin liraya varan özel hediye ve kampanyalarla destek oluyor.

Kuveyt Türk, tarım bankacılığı çerçevesinde bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör, tarla finansmanı ve daha birçok hizmeti de müşterilere sunuyor.

"Tarım olmadan hiçbir şeyin anlamı olmadığını düşünüyoruz"

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, AA muhabirine, tarım sektörüne yönelik çalışmalarını çiftçilere duyurmayı sürdüklerini söyledi.

Geçen yıl tarıma sağladıkları fonu yüzde 100 büyüttüklerine işaret eden Delipoyraz, tüm bankacılık sektörü kredilerinden aldıkları payın yüzde 3 civarında olmasına karşın, tarım sektöründe yüzde 4'ün üzerinde paya sahip olduklarını aktardı.

Sektörel payı daha da büyütmeyi hedeflediklerine değinen Delipoyraz, "Tarım sektörüne, bir nevi savunma sanayi gibi bakmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Tarım olmadan hiçbir şeyin anlamı olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle tarım için ayrı bir sektör yapılanmamız var." dedi.

Çiftçiler, şubeye gitmeden finansa erişiyor

Delipoyraz, uzaktan dijital çözümlerle, çiftçilerin ürün ve hizmetlerine daha kolay ulaşması için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz kırsalda olduğundan, oralarda tarıma hitap eden ekosistemin diğer parçalarıyla anlaşmalar yapıyoruz. Uzaktan hesap açılışı ve uzaktan limit tahsisiyle problemleri çözüyoruz. Her ay yaklaşık 250 uzaktan hesap açıyoruz ve bunun en az yüzde 30'una uzaktan limit tahsis edebiliyoruz. Tarım, elimizi üzerinden çekmememiz, büyütmemiz, hassasiyet göstermemiz gereken hatta zaman zaman kar edip etmediğimize bakmamamız gereken bir sektör."

Çevresel ve iklimsel faktörleri göz önüne alarak tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Delipoyraz, buna yönelik yatırımlara ve uygulamalara da özel destekler vereceklerini kaydetti.

Tarım sektörüne sağladıkları finansın her yıl katlanarak arttığına dikkati çeken Delipoyraz, "Sistemimize kayıtlı aktif çiftçi müşteri sayımız 61 bin civarında. Bunu uzaktan hesap açılışı yönetimiyle 80-100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2024'te 25 milyar lira olan fon büyüklüğümüzü, 2025'te 50 milyar liraya çıkardık. Bu ortalamanın üzerinde bir oran. Bu sene hedefimiz bunu 100 milyar liraya ulaştırmak." ifadelerini kullandı.