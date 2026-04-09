Motorinde tarihin en büyük indirimi! Benzin de var litresi bakın kaç lira olacak
İRAN savaşında ateşkes kararıyla birlikte petrol fiyatları hızla düşerken motorin ve benzine tarihin en büyük indirimi geliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorin ve benzin indirimi cuma günü itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin litre fiyatında 12 lira 88 kuruş, benzin fiyatlarında ise 1 lira 5 kuruşluk dev indirim var.
Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme, Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarına dev indirimler olarak yansımaya başlıyor. 10 Nisan 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat düzenlemeleriyle, özellikle motorin kullanıcılarını son yılların en büyük indirimi bekliyor.
MOTORİN VE BENZİNİ DEV İNDİRİM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarın (10 Nisan) itibarıyla motorin litre fiyatında 12,88 TL, benzin litre fiyatında ise 1,05 TL indirim yapılması planlanıyor. Büyük indirim perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak.
9 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Gerçekleşmesi beklenen indirim öncesinde, 9 Nisan 2026 itibarıyla üç büyük ildeki güncel satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul (Avrupa): Benzin 63.25 TL, motorin 85.29 TL, LPG 34.99 TL
İstanbul (Anadolu): Benzin 63.10 TL, motorin 86.14 TL, LPG 34.39 TL
Ankara: Benzin 64.22 TL, motorin 86.42 TL, LPG 34.87 TL
İzmir: Benzin 64.50 TL, motorin 86.70 TL, LPG 34.79 TL
PETROL FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından dün 90,40 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,41 artarak 97,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,48 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, geçici ateşkese karşın Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.